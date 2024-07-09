Петрозаводск поднатужился, но обещал построить троллейбусную линию

На Древлянке ровно двадцать лет назад появился новый автобусный маршрут: Древлянка-Чапаева-Ленина-Кирова-Лыжная. Причем, у администрации Петрозаводска было запланировано создать четыре новых маршрута, по которым пустят новые автобусы. Все это не означало, что решили отложить долгожданный троллейбус в тот микрорайон.

Троллейбусный маршрут на Древлянку стал проектом сложным, долгим, дорогостоящим. Общая стоимость всего строительства вылилась примерно в сто миллионов рублей. В декабре 2004 года планировали завершить первый этап работ. Маршрут «рогатых» должен был пройти от центра города до верхнего кольца на улице Чапаева, из 24 миллионов рублей, необходимых на эти цели, не хватало 16-ти. Директор Управления капитального строительства Владимир Макаров сообщил на планерке: «Вопрос выделения дополнительных десяти миллионов из бюджета РК, к сожалению, пока еще не решен. То, что выделено на третий квартал, этого недостаточно, чтобы выдержать те темпы строительства, которые хотелось бы видеть на этом объекте».

По подсчетам строителей, чтобы закончить работы в срок, необходимо было выделять около трех миллионов рублей ежемесячно. Второй этап строительства троллейбусного маршрута на Древлянку, был запланирован на 2005 год. Для этого на Лососинском шоссе должны были открыть вторую полосу движения. Эта реконструкция была впереди. Администрация обещала на ближайшей сессии Петросовет рассмотреть вопрос о перераспределении средств бюджета для завершения строительства троллейбусной линии. Надеялись власти города и на то, что правительство Карелии выделит обещанные деньги.

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Второй год подряд в Карелии при помощи карельской общественной организации «Инициатива» и экспертов из Санкт-Петербурга собирались лидеры молодежных общественных объединений Северо-запада России и стран Балтии. Проект «Будущие лидеры Северной Европы» финансировали министерство иностранных дел Дании и бюро НАТО в Москве. В гости к молодым политикам и ученым наведывались и журналисты, благодаря которым мы сейчас можем посмотреть этот репортаж о такой уникальной совместной работе.

Кто бы мог подумать, что будущих лидеров Северной Европы готовили в Карелии! Но база эта была не секретной, а семинар совершенно открытый. «Это не похоже на «подпольный центр», - подтвердила Екатерина Трунова, проектный менеджер центра «Инициатива». – Была идея специально вывести ребят и спикеров за город, на туристическую базу, чтобы создать особый микроклимат. Есть разница между проведением в городе, когда люди просто расходятся после занятий, а на турбазе они собираются все вместе и проводят свободное время вместе». При этом никто не мешал участникам задавать спикерам острые вопросы:

-Конечно, НАТО, направляя войска, может, решает какую-то конкретную проблему, останавливает конфликт, но тем самым порождает массу других конфликтов. Например, в Албании.

Вопрос этот поступил симпатичной сотруднице отдела безопасности штаб-квартиры НАТО в Брюсселе Радославе Стефановой. И ей пришлось выдержать шквал вопросов. Ребята спрашивали обо всем. От интересов Северо-Атлантического блока на Балканах и борьбы с терроризмом, до проблемы вступления России в НАТО. В те годы еще поднималась эта тема.

«Этот вопрос рассматривается, и это вопрос очень перспективный, - считал председатель молодежного парламента из Вологды Антон Геля. – И он будет рассматриваться и дальше. Так как тенденции к этому существуют. Потому что сотрудничество все более и более развивается».

Радослава Стефанова считала, что такие встречи нужны для того, «чтобы общественное мнение в России хорошо поняло, какое у НАТО сотрудничество с Россией. Оно очень широкомасштабное. И у нас впечатление, что общественное мнение с этим не очень хорошо знакомо».

Главной темой дискуссий и докладов на семинаре стало развитие объединения Северной Европы: экономическое, гуманитарное, политическое.

«Мы считаем, что формируется огромный регион «Северная Европа», куда входит Северо-запад РФ, страны Скандинавии, страны Балтийского региона. Соответственно, мы старались привлечь сюда ребят из этих стран и регионов», - сказал Борис Кузнецов, директор Центра интеграционных исследований (СПб). В Урозере участникам проекта была предоставлена возможность не только поработать, но и отдохнуть: баня, прогулки по озеру, прочие прелести. Радослава Стефанова рассказала о впечатлениях: «Очень красиво! За исключением, конечно, комаров. Но с ними можно справиться». Итоги своей работы будущие лидеры подвели спустя два дня.

Таким было 9 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

// фото «Петрозаводск говорит»