На семинаре говорили о положительных изменениях в Карелии и проблемах

В Петрозаводске открылся семинар «Международные и внешнеэкономические связи субъектов РФ». Участники семинара – представители Совета Европы и руководство Карелии, главы городов и районов нашей республики, а также представители регионов Северо-запада. Проведение семинара такого уровня в Петрозаводске, по словам его участников, означало признание заслуг Карелии в области приграничного сотрудничества и взаимодействие с Советом Европы.

По решению специальной международной комиссии, Карелия вошла в тридцатку лучших регионов Европы 2003 года. «За последние годы, мы считаю, было сделано немало, - отметил Павел Чернов, первый вице-премьер правительства РК. – Это и большие программы по ТАСИС, это и строительство таможен, как в Вяртсиля, Костомукша. Было много культурных проектов. Мы надеемся, что и на этой конференции будут отработаны вопросы – в первую очередь это взаимоотношения по экспорту лесопромышленного комплекса. Вопросы по таможне. И ряд других экономических вопросов».

Участники семинара обсудили и проблему разграничения полномочий федерального центра и субъектов федерации. В частности, их экономический аспект. С 1993 года работа в этой области велась с участием Совета Европы. Его представитель господин Иржи Фогль приехал тогда в Карелию уже во второй раз. Он сам был руководителем отдела политического департамента генерального секретариата Совета Европы. «Первые впечатления такие – вижу, что новые дороги. Аэропорт тот же самый. Международный аэропорт «Петрозаводск» — это очень интересная историческая реликвия, надо сказать. Но все-таки хорошо, что есть аэропорт!» - пошутил господин Фогль.

Представители Совета Европы высказали на семинаре свои рекомендации по развитию реформ федерализма в России. И по внешнеэкономическому сотрудничеству. Собственно, экономикой Совет Европы не занимается. В его компетенции – создание условий для ее развития.

«Особенно эти условия в области права, в области охраны прав человека, в области правового государства – это те вопросы, которыми мы занимаемся. Это, так скажем, долгосрочные условия для того, чтобы развивалась вся жизнь в стране. В том числе и экономика», - сказал Иржи Фогль.

Правительство Карелии намеревалось затронуть и больные вопросы сотрудничества с Советом Европы. «Вы же знаете, что Российская Федерация до сих пор дискриминируется на рынках Европейского союза, - отметил Валерий Шлямин, министр экономического развития РК. – Очень многие товары облагаются повышенными пошлинами». Выработанные на семинаре рекомендации будут предложены на рассмотрение правительству России.

Представители международных организаций по правам человека после обращения к ним общественной организации «Карельский конгресс» уже не раз посещали Карелию. Потому что конгресс жаловался на притеснения во все возможные инстанции, в том числе – заграничные. На этот раз состоялась встреча с госпожой Хелле Дайн, комиссаром Совета государств Балтийского моря по демократическому развитию.

Госпожу Дайн встречали в Национальной школе Петрозаводска члены Карельского конгресса. Ее руководитель Анатолий Григорьев сообщил, что его организация сотрудничает с международными общественными организациями по правам человека более восьми лет. В Петрозаводск с визитом уже дважды на тот момент приезжал Поль Эсперсен, в 1995 и в 1999 годах. И вот в 2002 году приехала Хелле Дайн в связи с тем, что уже давно Карельский конгресс обратился к ней с письмом, где поставил проблемы, связанные с представительством коренного населения в органах государственной власти Карелии, развития национальных районов республики, ставились и вопросы, связанные с обучением на вепсском, карельском и финском языках. «Мы были в школе, комиссар сразу сказала – прекрасная школа, у нас в Дании даже таких мало. Конечно, это большая заслуга правительства нашей республики. Но в то же время мы на встрече говорили, пришли к выводу, что если бы Карельский конгресс, другие национальные организации не позаботились, то и не было бы, наверное, такой школы», - отметил Анатолий Григорьев.

Каков будет дальнейший регламент действий комиссара после того, как она рассмотрела обращение к ней представителей Карельского конгресса? Анатолий Григорьев считал, что все будет так: «Сейчас она посмотрела наше обращение, пообщалась с руководителями республики, членами правительства, законодателями. Будет у нее встреча в университете, с Маратом Тарасовым (карельский писатель, тогда был уполномоченным по правам человека – прим.ред.). Затем она обобщает эту информацию. И потом будет делать доклад по ситуации в Карелии. У них проходят ежегодные сессии на уровне глав правительств стран Балтийского моря. Мы не хотим нагнетать напряженность, так скажем, межнациональную. Мы считаем, что только сами жители республики и руководство республики могут решить проблемы, которые есть у наших народов. Совместными усилиями».

Таким было 8 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.