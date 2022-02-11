Профессионально жалеть оступившихся решили не в Москве, а в регионах

Комиссия по помилованию при Президенте РФ делегировала свои полномочия в регионы. Теперь судьбу осужденных, которые просили о снисхождении, стали решать комиссии при губернаторах.

С тех пор заключенные, которые считали, что их несправедливо или слишком жестоко наказали, уже не посылали прошения на пересмотр своих дел в российскую комиссию по помилованию. Владимир Путин посчитал, что быстрее и объективнее их судьбу решат на местном уровне. Председатель карельской комиссии по правам человека Марат Тарасов был с этим согласен: «Любая комиссия, будь она семи пядей во лбу, никогда не сможет вникнуть с определенной глубиной в суть трагических судеб многих людей – людей всей России от Владивостока до Мурманска. Конечно, эти функции должны быть переданы на места».

Теперь жалобы заключенных начали рассматриваться комиссиями при губернаторах. В Карелии такую комиссию создали, о чем сообщил председатель правительства Сергей Катанандов, упомянув, что возглавлять комиссию согласился Павел Васильевич Сепсяков. Но несмотря на то, что решения о помиловании начали принимать на уровне регионов, окончательное слово все равно оставалось за Президентом.

«Мы будет принимать свое решение, рекомендацию и посылать в Москву. А там уже будут выносить решение», - пояснил Марат Васильевич. В комиссию Карелии вошли также опытные юристы и уважаемые жители республики.

Госдума одобрила поправки к федеральному закону о воинской обязанности. Ожидалось: если Президент его подпишет, то весенний призыв пройдет уже по новым правилам. С одной стороны, в законе должна была появиться вполне разумная и долгожданная поправка. Школьники и учащиеся профтехучилищ, колледжей автоматически получили отсрочку от армии до 20 лет. «В предыдущей редакции этого закона был один существенный пробел: школьники, достигшие 18 лет, формально подпадали под призыв. Призывные комиссии не имели права их не призывать», - пояснил Сергей Табаков, ответственный секретарь Молодежного правозащитного союза РК.

Теперь же все юноши могли спокойно доучиться в своих учебных заведениях. А вот дальше их ждала новая поправка. «Одновременно – с другой стороны – Министерство обороны РФ пролоббировало еще одну поправку, согласно которой граждане могут воспользоваться правом на отсрочку только один раз», - уточнил Пальцев. То есть раньше юноши могли получить среднее профессиональное образование, поступить в вуз и учиться там, получив отсрочку. Теперь же армия настигала их в любом случае, независимо от того, какое образование они получают – среднее или высшее. Но и на этом Минобороны останавливаться не планировало.

«Минобороны вынашивает следующие поправки: обучение в вузе не будет являться основанием для получения отсрочки. Человек закончил школу, не поступил в вуз или поступил в вуз – его в любом случае заберут в ряды вооруженных сил», - пророчествовал Игорь Пальцев, председатель Молодежного правозащитного союза РК. И судя по напору Минобороны и одобрению правительства, такая поправка, как полагали правозащитники, может пройти. И закон придется исполнять. В военкомате отказались комментировать поправки, сославшись на то, что документ пока не подписан. Обсуждать приказы в армии вообще не принято. Тем более – еще не отданные.

Компьютерной графикой в те годы увлеклись многие. От школьников до профессиональных художников. «Не только кистью» так называлась новая выставка, которая открылась в центре «Vыход». Компьютерные полотна, отпечатанные на принтерах, на Северо-западе России экспонировались впервые. Как утверждали кураторы выставки, многие из представленных работ были созданы на домашних ПК. Причем, при помощи «пиратских» технологий. Слишком дороги были тогда лицензионные программы. А вот соблазн приобщиться к новому виду искусства был велик. Предложить на выставку свои работы пожелали около тридцати творцов.

«Даже здесь на выставке видно, кто художник (в смысле необязательно по образованию, а по природе художник), а кто просто… некий программист. Или просто пользователь, который упивается возможностью доступностью, возможностью выдать какой-то изобразительный материал», - сказал Сергей Терентьев, художественный руководитель центра «Vыход».

Дети, кстати, наиболее свободно осваивали новый вид искусства. Родителям тоже неплохо: исчезла угроза порчи имущества красками. Профессиональных художников, например Александра Трифонова, компьютерная графика привлекла новым инструментом. Компьютер позволил создавать произведения в трехмерном пространстве и за короткое время.

«Время уплотнилось и бежит так быстро, что Суриков, наверное, сейчас бы тоже сидел и на компьютере работал. Ну непозволительно сегодня семь лет писать картину. Ни по финансам, ни по политическим-экономическим – ни по каким параметрам», - отметил Терентьев. Впрочем, компьютерная графика – не альтернатива традиционной живописи. Эти два вида искусства просто нельзя сравнивать. По мнению организаторов выставки, люди сами потом придут к этой истине. Появление компьютерного Пикассо Карелии не грозило в те годы – новое искусство требовало помимо прочего слишком больших расходов.

Таким было 11 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.