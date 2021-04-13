Карельских студентов, живших в общаге, лишили естественных нужд

В общежитии Педагогического университета на улице Промышленной два года подряд отопительный сезон прекращался в начале апреля. В 2001 году студенты остались без тепла уже 11 марта. Правда, позже тепло вернули, зато отключили горячую воду. Ужас, что творилось с общежитиями Петрозаводска в конце 90-х годов. Ситуация с ними постепенно выправилась, и в начале нулевых конфликт на Промышленной был чем-то экстраординарным. Тогда студенты думали не об учебе, а где бы помыться. Это стало прямо-таки идеей фикс. Будущие «макаренки» примерно месяц маялись без горячей воды.

«Приходится напрягать друзей, знакомых. Ездить к ним примерно 2-3 раза в неделю», - рассказала одна студентка. Ей вторила другая: «На самом деле нас здесь таких очень много, которые хотят помыться. Кому-то есть куда съездить, а кому-то нету». Третья призналась: «Есть такие, которые вообще не моются по-нормальному. Греют воду и у себя в комнате моются как-то».

«А у некоторых нет даже самого элементарного — нет тазика, чтобы согреть воду!», - добавил студент.

Два корпуса по два блока. Это более тысячи студентов. Причем, они исправно платили за койко-место. Точнее вуз исправно высчитывал плату из их стипендий. На днях ректор собрал студентов и сообщил им про долги. Будущие учителя вопрошали: «Откуда долги и доколе?!»

Студенты так передали диалог с ректором: «Этого он не объяснил нам, он просто сказал, что есть полтора миллиона долгу». Долгов перед коммунальщиками у КГПУ действительно накопилось один миллион двести тысяч рублей. Университет финансировался из федерального бюджета.

Как уклончиво пояснил ректор студентам, он ожидал погашения долга по взаимозачету. «Эти долги ведь у нас гасит Минобразования, - заявила коммендант общежития Татьяна Нефедова. - Подан был документ на взаимозачет. Но по каким-то причинам Москва не провела».

Коммунальщики ждать не стали. В ответ на долги Теплосеть пригрозила отключить общежитие от горячей воды. Дату выбрали, причем, не какую-нибудь, а Восьмое марта. Тогда коммендант общежития умолила их не брать греха на душу и не омрачать праздник. Теплосеть смилостивилась. Повременили три дня и пришли снова отключать — но уже отопление. Шантажом буквально вынудили комменданта разрешить отключить горячую воду под угрозой заморозить все многоэтажное здание.

С 11 марта здесь не было горячей воды. А в апреле грозили отключить еще и свет. Кстати, это уже повредило бы не только быту, но и учебе. Так что будущих педагогов страна со студенческой скамьи готовила к трудностям. Кстати, бытовые трудности и споры с коммунальщиками для жильцов именно этого общежития были не в первый раз. Почему за это не было наказано руководство вуза — загадка.

Исполнилось 120 лет со дня рождения известного писателя, контрразведчика Тойво Вяхя. К столетию, которое отмечали в 2001 году, задолго до даты начались юбилейные торжества. Причем, начались они с лыжного похода. Мало кто знал, что Тойво Вяхя, активный участник) операции «Трест», о котором снят фильм, начинал свой боевой путь молодым красноармейцем в отряде не менее легендарного Тойво Антикайнена. Именно поэтому более 20 сотрудников ФСБ Карелии решили отметить сотый день рождения знаменитого чекиста, пройдя тропами одного из рейдов «красных финнов». Несмотря на капризы погоды молодые сотрудники контрразведки успешно маршрут одолели, и в память Тойво Вяхя и его однополчан в Суоярви устроили торжественный митинг у Братской могилы. В походе принимал участие и внук юбиляра — Павел, который пошел по стопам знаменитого деда. Этот поход стал официальным стартом торжеств по случаю столетия легендарного чекиста, который впоследствии стал известным писателем.

Кстати, в мае 2000 года на доме, где жил писатель в последние годы, устанавили мемориальную доску.

С нового учебного года, то есть с сентября 2001 года во всех школах Карелии собирались ввести четырехлетнее начальное образование. Это тогда было новшеством! Ну-ка, кто учился в те годы в 17-ой гимназии? Смотрите видео, ищите себя и своих однокашников на кадрах! Вот ученик первого класса Антон Шахов. Его любимые предметы — рисование и математика. Но больше всего в школе он любил перемену. И классный руководитель Татьяна Анатольевна Савина его понимала прекрасно. Она была уверена, что малыши начальных классов обязаны отдыхать — только тогда они будут здоровы и успешны в учебе: «В нашей школе большая нагрузка у детей языковая. Но как раз вот это четырехгодовое обучение позволит эту нагрузку равномерно распределить по годам, что для ребенка это не станет причиной неуспевемости». Антон учился в гимназии, которая давно приняла за основу новую систему начального образования. Так что уже заранее было известно, что эти дети проведут с первой учительницей не три, а четыре года. По ее мнению, так ребенок лучше усваивает сложный материал.

«Но бывает и тяжело. Когда мы изучаем новый материал, мне бывает тогда очень трудно, а потом уже не очень», - поделился Антон Шахов.

Не секрет, что раньше, добиваясь от малыша успехов, взрослые не замечали, что действуют в ущерб его здоровью. «Мы отбираем у детей детство. Наши дети до того «ошколены», особенно те, кто хорошо учится, что мы к сожалению подводим итог — в результате нашей деятельности дети нездоровы. Эмоционально, психологически. Неврозы, желудки. Глаза. Это всё — мы так перетрудили наших ребят», - говорила Галина Разбивная, министр образования Карелии. Но можно было говорить и о положительных результатах новой системы начального образования. Первые выпускники четвертого класса гимназии №17 ее опробовали.

«Я считаю, что польза прежде всего в том, что каждому ребенку есть возможность раскрыть себя в течение четырех лет», - сказала учитель Савина.

В городе было уже немало школ с подобным опытом. А с 2001 года набор первоклассников по старой системе в школы прекратился. Дети начинали учиться в школах на год дольше, а вот заканчивать среднее образование им приходилось, будучи уже взрослыми. В этом тоже видели плюсы: «Дети станут старше. И отношение у них, думаю, тоже изменится к тому, что они делают, для чего они это делают». Но было одно «но»! Антону, как и всем его одноклассникам, должно было исполниться 18 лет до того, как он окончит школу. А значит, он сразу столкнется с призывом с армию. Закон о том, чтобы не призывать юношей прямо со школьной скамьи, собирались принять в сентябре 2001 года. Но ведь никто не знал, что будет с нашими законами спустя десятилетие. То есть тогда, когда они так понадобятся нынешним первоклассникам.

Таким было 13 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото babr24.com)