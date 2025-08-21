Петрозаводчанина лишили прав после неоднократных нарушений

В Петрозаводском городском суде рассмотрели дело: местный житель спровоцировал ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Так как правонарушитель уже не первый раз нарушает ПДД, его лишили водительских прав, сообщила пресс-служба суда.

61-летний петрозаводчанин выехал на нерегулируемый перекресток, не предоставив преимущество движения по главной дороге мотоциклисту. В результате последний получил телесные повреждения, квалифицированные в дальнейшем как вред здоровью средней тяжести.

Мужчину уже неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В этот раз его лишили водительских прав на срок 1,5 года.