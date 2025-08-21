21 августа 2025, 17:30
Мужчина пошел на преступление, чтобы доказать свою правоту в споре
Мужчина убил соседа из-за спора
Фото: freepik // senivpetro
В Нальчике соседи поссорились из-за забора. Чтобы доказать свою правоту, один из них застрелил другого. Убийцу нашли и привлекли к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба следственного комитета по Кабардино-Балкарской Республике.
75-летний местный житель оборудовал огневую позицию у окна, выходящего во двор соседа. Когда его неприятель вышел из дома, мужчина выстрелил и убил соперника. Последний скончался на месте, ему было 48 лет.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство. Подозреваемого задержали.