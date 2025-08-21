Россиянам дали совет, как сохранить суставы здоровыми

Контроль веса, регулярная физическая активность и сбалансированное питание помогут сохранить суставы здоровыми как можно дольше. Этим делится "Lenta.ru".

Для здоровья суставов в рацион нужно включить большое количество омега-3 жирных кислот, которые обладают противовоспалительным действием. Также врачи посоветовали придерживаться средиземноморской системы питания.

При высокой физической активности важно замедлить износ суставов. Для этого нужно регулярно использовать различные ортопедические приспособления: наколенники и ортезы.