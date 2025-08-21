Мужчина задолжал более 500 тысяч собственным детям

В Суоярви мужчина не платил алименты без уважительной причины, за что его привлекли к ответственности. Он совершил это преступление повторно, поэтому суд назначил наказание в виде принудительных работ с удержанием части зарплаты в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба Суоярвского районного суда.

46-летний местный житель - отец двоих детей. С июля 2024 г. по март 2025 г. он не выплачивал алименты на содержание сыновей, которые жили с бабушкой. Долг по алиментам превысил 500 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрели по ч.1 ст. 157 УК РФ – неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно. Суд наказал мужчину принудительными работами на срок 6 месяцев с удержанием 10% зарплаты в доход государства.