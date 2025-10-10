Мужчину судят за убийство двух жителей Карелии

Приезжий мужчина сначала убил знакомого в Пряжинском районе, а потом за денежное вознаграждение петрозаводчанина прямо в городе. Теперь его ждет суд, поделилась пресс-служба Петрозаводского городского суда.

Первое убийство подсудимый совершил в 1998 году в Пряжинском районе. Он разозлился на знакомого и ударил его ножом, камнем, а тело спрятал. За второе убийство мужчина получил деньги в 2004 году. Он выстрелил в петрозаводчанина на проспекте Александра Невского днем.

Его осудили по п.п.«а, е, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух человек, совершенное общеопасным способом по найму. В отношении преступника ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь его ждет суд.