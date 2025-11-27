Блогер в Карелии установила 62 контейнера для сбора пластиковых крышек

Анастасия Пушкарева не стала ждать, когда у нее появится лишний миллион, чтобы помогать тем, кому нужна помощь и поддержка. Ей понравилась акция «Материнского сердца» по сбору крышечек. И она к ней подключилась сама, а теперь еще и заряжает весь Петрозаводск и районы Карелии на добрые дела. За три месяца она установила 62 контейнера для сбора пластиковых крышек. И не собирается останавливаться.

«С миру по крышечке» — экологический благотворительный проект, который с 2015 года реализуют карельский фонд «Материнское сердце» и компания «ЮВИ ПТЗ». Отметим, что за 9 месяцев этого года в Фонд перечислили более 25 тысяч рублей от сбора крышек, макулатуры и пластиковых бутылок.

В этом году в республике вновь проходит благотворительная премия «Блогеры Карелии». И Анастасия Пушкарева - одна из ее участниц.

Таких блогеров-благотворителей в Карелии много. В этом году в Премии участвуют 28 человек. Представляете, сколько добра они уже натворили?! Финал 5 декабря. Подробности этого события - в паблике премии и БФ «Материнское сердце».

Пока вы смотрите наш сюжет, мы ставим контейнер для сбора крышечек в нашем офисе.