Чеслав Скрипин: «Финляндия – это вторая Украина»

На коллегии Министерства Обороны России министр обороны страны Андрей Белоусов напомнил, что в планах НАТО заложена подготовка к войне с Россией к 2030 году. Где и как может начаться новый виток противостояния? В чем причины «накала страстей» у наших соседей? Мы решили поговорить об этом с главой пограничного Калевальского национального района Карелии с 1998 по 2002 год Чеславом Скрипиным.

- Чеслав Владимирович, вас несколько раз приглашали на заседание экспертно-дискуссионного клуба, разработавшего и вынесшего на суд общественности концепцию «Карелия – форпост Русского Севера», но ваше мнение не всегда совпадало с мнением членов клуба. Хотелось бы услышать, что вы думаете о самой концепции и о перспективах будущего нашей республики.

- У меня нет никаких разногласий в главном посыле, а именно в том, что Карелия в очередной раз оказалась северным форпостом России. Это неоспоримый факт и очень своевременно то, что объединенными усилиями таких небезразличных и активных людей как Максим Мазуровский, таких карельских политических тяжеловесов как Валерий Александрович Шлямин, Александр Валентинович Чаженгин, ряда приглашенных экспертов и аналитиков удалось разработать целостную концепцию видения будущего Карелии с учетом текущей ситуации. Очень своевременный документ. Но это концептуальный базис, который надо наполнять содержанием и использовать органами государственной власти Карелии в своей практической деятельности. Но вы вряд ли опубликуете интервью со мной в полном объеме, это может вызвать дискомфорт у ваших читателей.

- Почему вы так считаете?

- Да потому. Готовится большая война, а в это верить большинству наших земляков совсем не хочется. Очень не хочется. Страшно выходить из зоны комфорта и мнимой безопасности. Страшно и не приятно. Хочется верить, что большие папы как-то договорятся с Трампом, с Европой, с внутренними и внешними небожителями и все будет как раньше. А так не будет. И финны, наивно надеясь на крепкий тыл НАТО, обязательно попытаются не просто вернуть якобы свои бывшие территории, но и существенно увеличить. Они для этого и вступили в НАТО, а не из-за опасений того, что на них нападет Россия. Финляндия – это вторая Украина, а Карелия может стать второй Курской областью, но надеюсь, что наши военные к этому успеют подготовиться.

- Вы действительно считаете угрозу вторжения со стороны Финляндии реальной опасностью?

- Более чем реальной. Вспомните историю. Из четырех военных конфликтов России и Финляндии три раза именно Финляндия выступала агрессором – в 1918 году, в 1921 и 1941 годах. Весной 1918 года премьер-министр Финляндии заявил претензии на Восточную Карелию и Кольский полуостров, а генерал Маннергейм издал приказ на захват территории до линии Петсимо (Печенга) – Кольский полуостров – Белое море – Онежское озеро – река Свирь – Ладожское озеро. В октябре-январе финские войска оккупировали Ребольскую волость, часть Медвежьегорского района, в апреле 1919 года заняли территорию Олонецкого района, подошли к Пряже и Петрозаводску в районе Сулажгоры, переправились через реку Свирь в районе Лодейного Поля.

Только к лету 1920 года удалось выбить финнов с большей части Восточной Карелии, но наша страна была вынуждена пойти на территориальные уступки и отдать по Тартускому миру Печенгскую область в Заполярье, западную часть полуострова Рыбачий и почти весь полуостров Средний. Уже через год территориальные аппетиты Финляндии вновь разыгрались и в октябре 1921 года началось второе вторжение финских войск в Карелию с целью отторжения от РСФСР Восточной Карелии и так называемой Архангельской Карелии от Белого моря до Балтики с заонежским районом Онежского озера. Цель – создание Великой Финляндии. Опять повторился захват части территории и опять повторилось изгнание финских оккупантов уже в 1922 году. В 1941 году третий раз финские войска вторглись на территорию Карелии и Манергейм, как и президент Финляндии Р.Рюти и премьер-министр Ю.Рангелль заявили, что в результате войны к Финляндии должны отойти вся Восточная Карелия, весь Кольский полуостров и Карельский перешеек до Ленинграда. То есть Финляндия должна получить территорию от Белого моря до реки Свирь и южного берега Ладоги и Невы. Повторяю, из четырех военных конфликтов с Россией, финны трижды выступали агрессорами со значительными территориальными притязаниями.

- Чеслав Владимирович, но ведь все это в прошлом?

- Идея создания «Великой Финляндии» от моря до моря никуда не исчезла. В Финляндии впервые за 80 лет к власти пришли люди, открыто заявляющие о наличии территориальных претензий к России. Спикером сейма в 2023 году стал представитель правой националистической партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, в 2024 году его повторно избрали спикером парламента Финляндии, который открыто заявлял о необходимости убивать россиян.

МИД Финляндии не скрывает, что в составе Иностранного легиона ВСУ на Донбассе воюют финские граждане. В августе 2024 года под Артемовском ликвидирован финн Хуоламани Йен Микаэль, также ликвидированы финские наемники Юхо Леннберг, Раакел Тасанен, Алекси Лисандер, Ральф Сирен.

В декабре в Финляндии, в 70 километрах от границы с Карелией прошли учения НАТО «Северный топор 25» с участием британских военнослужащих, финских призывников и резервистов. В июне 2025 года в Финляндии опять прошли учения НАТО, нацеленные на Россию. В них было задействовано более 40 самолетов и около 1000 военнослужащих. Финны реально готовятся к боевым действиям на нашей территории.

- То есть Финляндии нужен наш лес, наши водные биоресурсы?

- Какой лес, какие биоресурсы? Это в прошлом веке им было нужно все это. Сейчас другие экономические и геополитические ценности. Сейчас идет война за ресурсы. Карелия – это кладовая не просто полезных ископаемых, а тех, в которых остро нуждается военная и электронная промышленность развитых стран. Это титан, литий, графит, редкоземельные металлы. И все это разведано еще советскими геологами. Карелия, особенно Приладожье – это Клондайк, и финны об этом знают. Но дело даже не в финнах, они никогда бы не рискнули опять вернуться к идее «Великой Финляндии», если бы не их заокеанские кураторы в лице США. Это американской экономике критически важны титан, графит и особенно редкоземельные металлы. Я не сомневаюсь, что именно США хочет руками финских горячих парней решить вопрос получения контроля над этими месторождениями. Что Трамп отжимает у Зеленского, а точнее у Украины в первую очередь как компенсацию за военную помощь? «Редкоземельные элементы», как он сам выразился, и «сотрудничество в отношении титановой промышленности» как потенциальную альтернативу китайским и российским источникам. Их нечем заменить при создании магнитов, двигателей, корпусов военных и гражданских самолетов, широкого спектра электроники.

Финляндию, как Украину, пытаются сделать тараном в подбрюшье России. Украина располагает 22 месторождениями из 50 критично важных для американской экономики и свыше 70% этих месторождений находятся на Донбассе. А Карелия и Мурманская область располагают почти всеми критически важными материалами для экономики США. Посмотрите на карту «Великой Финляндии» и сравните с картой разведанных полезных ископаемых. Увидите очень интересные совпадения.

- Но сейчас больше говорят о возможности военных провокаций в отношении Калининграда и Приднестровья...

- Зачем коллективному Западу, а точнее – зачем США территории, где нет жизненно важных для них стратегических ресурсов? Зачем им Калининград? Ради янтаря? А Приднестровье ради стенового камня и песчано-гравийных пород? Это не серьезно. Провокации в этих направлениях могут быть, но только как отвлечение сил на негодный объект. А вот в Карелии есть и редкоземельные металлы, и все то, что они называют критически важным для их экономики сырьем.

- В концепции «Карелия – форпост Русского Севера» обозначены пять рубежей форпоста: военный, религиозный, культурный, экономический и историко-цивилизационный. Какой вы считаете наиболее важным?

- А какое колесо у велосипеда или у машины более важное? Уберите любое и окажетесь в кювете или в реанимации. В худшем случае - в морге. Все важны. Я говорил, что концепция – это скелет, который необходимо нарастить мышцами, наполнить мозгами и тренировать на практике. Это стратегия. Это начало. Но без стратегии и видения будущих перспектив невозможно развитие региона. И очень хорошо, что концептуальный документ появился. Появился, кстати, по «инициативе снизу» и это очень хорошо. Чиновнику сложно найти время, силы, вынырнуть из повседневной суеты и найти время для осмысления. Тем, кто «в свободном плавании» это сделать проще. Думаю, что в ближайшее время начнется наполнение концепции и развитие ее содержания. Я бы, например предложил обсудить наполнение того рубежа концепции, который назван экономическим.

Карелии нужны крупные инфраструктурные проекты, совпадающие с федеральной повесткой дня. Считаю крайне актуальным рассмотреть вопрос создания горнопромышленного кластера «Приладожье» для обеспечения России стратегическим сырьем. Именно в Приладожье находится значительная ресурсная база для нашего военно-промышленного комплекса и ядерной энергетики России. Это конечно же не щебень, не блочный камень — это графит, который используется в ТВЭЛах – главных конструктивных элементах активной зоны ядерного реактора. И такое месторождение есть. Это титан, который используется в самолетостроении и который так жизненно необходим как США, так и странам Азии, Европы, а он также разведан в Приладожье. Это литий, потребление которого растет в геометрической прогрессии и используется в литий-ионных аккумуляторах, в электронике, металлургии, медицине, ядерной энергетике.

Создание трех горно-обогатительных комбинатов в рамках единого горнопромышленного кластера превратило бы Карелию в экономически самодостаточный регион и усилило бы экономический и оборонный потенциал нашей страны. И это был бы достойный экономический рубеж Карелии как северного форпоста России.