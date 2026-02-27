Депутаты одобрили новый генплан Петрозаводска большинством голосов

27 февраля депутаты Петрозаводского городского Совета утвердили новый генеральный план города: 17 проголосовали за, против высказались 6.

Документ стал результатом совместной работы власти и горожан: при его подготовке учли 30 поправок, которые поступили в ходе публичных слушаний.

Ключевой акцент генплана – сохранение и развитие зеленых зон города. Площадь функциональной зоны озелененных территорий общего пользования будет составлять более 4 тыс. гектаров, что в несколько раз превышает установленный законодательством норматив.

Новый генплан рассчитан на 20 лет и станет базой для реализации нацпроектов и госпрограмм в сферах дорожного строительства, здравоохранения, образования, культуры, спорта. Также генеральный план будет определять инвестиционную политику города. Генплан синхронизирован со стратегией социально-экономического развития города, принятой в 2025 году.

Генплан предусматривает строительство важных социальных объектов. Среди них новая школа в районе Талоярви, где смогут учиться и дети из Соломенного, три детских сада и две школы на Древлянке, дошкольные учреждения в Сайнаволоке, на Зареке и т. д., бассейн на Кукковке, а также другие объекты социальной инфраструктуры.

Перед сессией проект генплана обсудили на всех постоянных комиссиях городского совета, его поддержала Общественная палата Петрозаводска, он прошел согласования на региональном и федеральном уровнях и получил положительное заключение Минэкономразвития России.