Агрессивные собаки нападали на детей и взрослых в карельском городе

Свора собак агрессивно себя вела в центре Олонца. Как написали в сообществе «Подслушано в Олонце», 14 января животные нападали на людей и детей, которые возвращались из школы и шли в художественную школу. Местные жители предположили, что это домашние собаки, которые загуляли. У одной собаки морда была в крови.

«Мы с мужем ждали ребенка из художки, муж несколько раз выходил из машины, чтобы шугануть их от детей! Люди боялись проходить! Собаки весь этот час бегали по улице туда-обратно, тут же стоит туристический автобус у парка, незабываемые впечатления о нашем городе! У одной собаки вся морда в крови была, дрались прямо у чужих машин»,

- написали в паблике.

В комментариях люди согласились, что страшно проходить вблизи такой своры на самовыгуле. Другие недовольно высказались, что скоро в городе «будут опять втюхивать ненужных щенков», а приюты для собак переполнены.