В парламенте Карелии обсудили, как школы сотрудничают с музеями

На Комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Законодательного собрания республики депутаты обсудили востребованность музейных программ и услуг у детей и молодежи, организацию музейного дела в учебных заведениях и взаимодействие музеев с образовательными учреждениями.

Замминистра образования и спорта республики Наталья Волкова отметила, что на уровне России сформирована единая воспитательная линия, в которой работа с музеями – приоритет. В рамках этой политики в Карелии выстроено сотрудничество школьных музеев с профессиональными музеями. Организованы обмен опытом, образовательные проекты, экскурсии, семинары, педсоветы. Идет вовлечение школьников в исследовательскую деятельность и их информирование о новых музейных выставках.

Например, только Музей Карельского фронта в Беломорске в прошлом году посетили около 3,5 тысячи детей. Около тысячи ребят бесплатно смогли посетить многие культурные объекты, в первую очередь – экспозиции Национального музея Карелии, посвященные Великой Отечественной войне.

Кроме государственных и муниципальных музеев, сегодня в республике действуют 145 музеев на базе школ, 4 – в профессиональных образовательных организаций, 3 - на базе организаций дополнительного образования, и 1 – на дошкольной образовательной базе.

По поручению Президента страны Владимира Путина в республике составлен реестр культурно-познавательных маршрутов. Их в Карелии 48, в них включены и местные музейные площадки.

Работа идет в тесном взаимодействии с Министерством культуры республики.

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен добавил, что 2025 год стал рекордным по посещаемости. В музеях республики побывали 475 тысяч человек, около трети из них – дети до 16 лет. Муниципальные музеи посетили 200 тысяч человек, их которых почти половина – школьники.

По словам министра, идет интеграция музейных проектов и образовательных программ. Музеи имеют соглашения с образовательными организациями, в рамках которых ведут совместную планомерную работу, проводят стационарные и выездные мероприятия, передвижные выставки, экскурсии, мастер-классы, интерактивные, профориентационные занятия и др.

Также внедрена система абонементов и комплексных мероприятий, включающих несколько занятий. Ведется и работа с педагогическими коллективами. В ПетрГУ действует музейная кафедра. Организована и набирает популярность волонтерская работа, когда обучающиеся участвуют в организации мероприятий, сборе экспонатов, а также получают доступ к музейным фондам для подготовки своих исследовательских работ.

Все музеи подключены к программе «Пушкинская карта». Вместе с тем, лишь 72,6 процента обучающихся в Карелии имеют Пушкинскую карту. Депутаты парламента, руководители музеев, принимавшие участие в заседании, подчеркнули большой потенциал использования карты и необходимость более широкого охвата молодежи программой.

Это огромный федеральный ресурс с федеральным финансированием, который у нас пока использован не полностью. Важно понять причины, почему эта система не работает на все 100 процентов, и постараться в этом году снять препятствия, которые мешают оформлению карты и ее использованию. Надо стремиться к тому, чтобы ее имели и активно пользовались все дети,

- сказала вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник.

Заведующий Музеем Карельского фронта Сергей Кориганов сообщил, что для популяризации Пушкинской карты сотрудники музея совместно с МФЦ выезжают в учебные заведения и рассказывают ученикам о ее возможностях. Также руководитель поделился опытом взаимодействия со школами и сложностями в организации работы, ключевая из которых логистика.

Участники заседания обсудили вопросы объединения усилий всех музейных организаций – как государственных и муниципальных, так школьных и частных, постановки единых подходов к деятельности, к сохранению объектов культурно-исторического наследия.

Кроме того, председатель Комитета Татьяна Тишкова сообщила, что на одном из ближайших заседаний будет детально рассмотрен вопрос использования Пушкинской карты молодежью Карелии.

Фото: ЗС РК.