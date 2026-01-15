Москвич хотел разбогатеть за счет жителя Карелии

В отношении 42-летнего жителя Москвы возбудили уголовное дело о мошенничестве в Карелии, сообщили в республиканском МВД.

В августе 2022 года житель Медвежьегорска безуспешно искал в интернете запчасти для иномарки. Знакомый порекомендовал грамотного специалиста по запчастям из Санкт-Петербурга, который впоследствии и стал фигурантом уголовного дела.

Житель Карелии сначала перевёл за покупку детали консультанту 22 тысячи, затем – ещё 77 тысяч. Забрать деталь нужно было в столице, но обвиняемый неоднократно переносил дату встречи, а потом перестал выходить на связь.

«По версии следствия, обвиняемый (в прошлом – автомеханик) изначально не планировал оказывать помощь жителю Карелии, ничего не заказывал. Для правдоподобности назвал примерную стоимость и попросил предоплату, чтобы улучшить своё материальное положение»,

– говорится в сообщении.

Деньги поступили на счета его бывшей сожительницы и её сына, которые считали доход мужчины легальным. Вскоре все банковские карты консультант вернул законным владельцам, а сам уехал «на заработки» в Москву, без объяснения причин прекратив общение с семьёй, сообщили в ведомстве.

В настоящее время мужчина признал вину и полностью возместил ущерб. Уголовное дело направлено в суд.