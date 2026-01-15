Мужчина умер в отделении полиции в российском городе

В Ростовской области задержанный мужчина умер в отделении полиции. Об этом сообщает портал 161.ru.

По данным издания, мужчина был неоднократно судим. В этот раз его задержали за то, что он ворвался в дом к женщине и ограбил ее. Во время задержания преступник оказал сопротивление. В отношении него была применена физическая сила.

В отделении полиции задержанному стало плохо. Прибывшие врачи ничем помочь не смогли - человек умер. Обстоятельства случившегося выясняются.

