15 января 2026, 16:24
Женщина некрасиво поступила с хозяином застолья в Карелии
В Медвежьегорском районе был обворован местный житель
Фото: «Петрозаводск говорит»
В полицию Медвежьегорского района обратился 45-летний житель одного из поселков. Он рассказал о том, что у него украли 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попала 39-летняя знакомая потерпевшего. Выяснилось, что во время застолья дома у мужчины женщина заметила, как хозяин демонстрировал пятитысячные купюры. Улучив момент, гостья забрала деньги.
Половина украденных средств была изъята правоохранителями. Возбуждено уголовное дело о краже. Ведется следствие.
