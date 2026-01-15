Женщина некрасиво поступила с хозяином застолья в Карелии

В полицию Медвежьегорского района обратился 45-летний житель одного из поселков. Он рассказал о том, что у него украли 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала 39-летняя знакомая потерпевшего. Выяснилось, что во время застолья дома у мужчины женщина заметила, как хозяин демонстрировал пятитысячные купюры. Улучив момент, гостья забрала деньги.

Половина украденных средств была изъята правоохранителями. Возбуждено уголовное дело о краже. Ведется следствие.

