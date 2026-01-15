Рабочие погибли при остеклении дома в Самаре

В Самаре двое рабочих погибли при обрыве троса строительной люльки. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным источника, трагедия произошла сегодня, 15 января. Рабочие занимались остеклением двадцатого этажа одного из зданий, когда их люлька сорвалась вниз. Двое мужчин погибли на месте, еще один госпитализирован.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ход его расследования взят на контроль прокуратурой.

