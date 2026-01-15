Первый из десяти автобусов «СИМАЗ» вышел на линию в Петрозаводске

Сегодня, 15 января, в Петрозаводске вышел на линию первый из десяти автобусов «СИМАЗ». Он будет работать на маршруте №30, сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова в своем Telegram-канале.

По словам источника, горожане уже успели оценить удобство современного автобуса, вместимость которого — 72 пассажира. В транспорте низкие полы, что позволяет зайти в салон с коляской, а в салоне можно зарядить гаджеты.

Камеры видеонаблюдения установлены внутри и снаружи автобуса, есть система климат-контроля.

Еще девять новых больших автобусов начнут перевозить пассажиров в ближайшее время по маршрутам №30 и №18.