Карантинное помещение на племпредприятии «Карельское» готово к работе
Глава республики Артур Парфенчиков посетил одно из ключевых аграрных предприятий республики – племпредприятие «Карельское». В уникальном хранилище семенного материала айрширской породы крупного рогатого скота хранится четверть запасов семенного материала в стране – почти 260 тысяч доз от 76 быков-производителей.
Руководитель региона проверил выполнение работ по восстановлению карантинного помещения для быков-производителей. Реконструкция была выполнена по поручению Артура Парфенчикова.
Благодаря поддержке Артура Олеговича мы в сжатые сроки восстановили карантинное помещение. Уже в декабре объект был готов, все обязательства перед партнёрами выполнены, и мы открываем двери для нового поголовья,
– отметил заместитель гендиректора племпредприятия Артем Мюллер.
Кроме того, в 2025 году на предприятии отремонтировали часть животноводческих помещений, закупили новое современное оборудование, а также создали собственную молекулярно-генетическую лабораторию. Высокий уровень работы предприятия отметили серебряной медалью на главной агропромышленной выставке страны «Золотая осень – 2025» в номинации за достижения в сфере племенного животноводства.
Работу по развитию предприятия продолжат. В ближайших планах – получение аккредитации для лаборатории селекционного контроля качества молока и завершение ремонта остальных помещений.
Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.