Карантинное помещение на племпредприятии «Карельское» готово к работе

Реконструкцию проводили по поручению Главы Карелии. Выполнение работ, которые дадут возможность изолированно содержать приобретенных животных, предотвращая заболевание стада, проверил Артур Парфенчиков
Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Глава республики Артур Парфенчиков посетил одно из ключевых аграрных предприятий республики – племпредприятие «Карельское». В уникальном хранилище семенного материала айрширской породы крупного рогатого скота хранится четверть запасов семенного материала в стране – почти 260 тысяч доз от 76 быков-производителей.

Руководитель региона проверил выполнение работ по восстановлению карантинного помещения для быков-производителей. Реконструкция была выполнена по поручению Артура Парфенчикова.

Благодаря поддержке Артура Олеговича мы в сжатые сроки восстановили карантинное помещение. Уже в декабре объект был готов, все обязательства перед партнёрами выполнены, и мы открываем двери для нового поголовья,

 – отметил заместитель гендиректора племпредприятия Артем Мюллер.

Кроме того, в 2025 году на предприятии отремонтировали часть животноводческих помещений, закупили новое современное оборудование, а также создали собственную молекулярно-генетическую лабораторию. Высокий уровень работы предприятия отметили серебряной медалью на главной агропромышленной выставке страны «Золотая осень – 2025» в номинации за достижения в сфере племенного животноводства.

Работу по развитию предприятия продолжат. В ближайших планах – получение аккредитации для лаборатории селекционного контроля качества молока и завершение ремонта остальных помещений.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.

 

