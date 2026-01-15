«Близкие близко»: петрозаводчанка рассказала о проекте для онкобольных

Проект «Близкие близко» — это акция помощи людям, столкнувшимся с онкологией, о поддержке семьи во время лечения и после. В проекте мы рассказываем истории людей, которые смогли победить болезнь или продолжают борьбу с ней, и подарить лучик тепла каждому, кому тяжело. Для участников проекта находят фотографа, фотостудию, делают макияж и прически. В дар они получают фотоснимки. С Анастасией и ее мамой работал фотограф Алексей Черных.

Во время нашего интервью Анастасия громко заливалась смехом, улыбалась и делилась своими мечтами. Помимо того, что она состоит в группе для онкопациентов, Анастасия работает в Карельском научном центре и является менеджером благотворительного фонда «Рекс», который помогает бездомным животным. А еще она любит разные проекты, стажировки, путешествия.

На онкоучете в Карелии – более 22 000 пациентов. Ежегодно отмечается увеличение количества больных онкологическими заболеваниями, состоящих на учете у специалистов-онкологов. За 5 лет количество больных, находящихся под наблюдением, увеличилось на более чем 3,2 тыс. человек, за 10 лет – на 5380 человек.

Статистика, полученная в карельском Минздраве, неутешительная. Именно поэтому люди объединяются, придумывают проекты и программы, чтобы помогать друг другу.