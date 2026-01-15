15 января 2026, 15:54
Названы места для крещенских купаний в Карелии
Купания на Крещение пройдут в четырех населенных пунктах республики
Фото: Shopify
В Карелии определены официальные места для проведения крещенских купаний. Об этом сообщает госкомитет по ОЖ и БН.
По данным источника, купания на Крещение пройдут в четырех муниципальных образованиях республики. Они состоятся на Валааме, в Беломорске, Повенце и в Интерпоселке в Олонецком районе.
В местах массовых купаний будут дежурить сотрудники КРПСС, полиции, скорой помощи. Подчеркивается, что в остальных районах Карелии купаний не будет.
