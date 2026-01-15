15 января 2026, 14:22
Оттепель нагрянет в Карелию
В воскресенье в республике потеплеет до плюсовых значений
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Карелию идет оттепель. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».
По данным источника, в воскресенье, 18 января, в южных и центральных районах Карелии потеплеет до 0 +1 градуса. При этом оттепель долгой не будет. Уже к вечеру того же дня похолодает до минусовых температур.
