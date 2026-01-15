Солнце может выглянуть в Карелии 16 января

В пятницу, 16 января, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха в течение суток -9,-11°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, ночью местами умеренный снег. На севере местами сохранится изморозь. На дорогах будет снежный накат и гололедица. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Температура воздуха ночью: -9,-14°С, местами до -17°С, днём -6,-11°С.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -7, днём -4. В Кеми температура ночью составит -8, днём -6. В Кондопоге ночью столбики термометров покажут -10, днём -7. В Медвежьегорске ночью -8, днём -6. В Олонце на термометрах будет ночью -12, днём -8. В Пудоже ночью -10, днём -6. В Сегеже и Сортавале температура опустится ночью до -7, днём -5. В Суоярви ночью будет -9, днём -6.