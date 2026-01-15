Командам из Петрозаводска предложили создать скульптуры о спорте

Городской дом культуры пригласил петрозаводчан к участию в традиционном конкурсе «Зимние сказки Гипербореи – 2026» (0+). Информация появилась в паблике учреждения.

Командам дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, высших учебных заведений и колледжей, учреждений различных форм собственности и семейным предложили создать снежные и ледовые скульптуры на тему «XXV Олимп Гипербореи» и посвятить работы российским олимпийским рекордам, героям спорта, спортивным достижениям от советского до современного периода.

Скульптуры должны быть украшены надписью «Гиперборея – 2026» из природных материалов. Фотографию готовой композиции нужно загрузить в специально созданный альбом до 2 февраля.

Напомним, юбилейный XXV конкурс снежных и ледовых скульптур «Гиперборея» (0+) в Петрозаводске пройдет с 3 по 7 февраля на Онежской набережной в карельской столице.