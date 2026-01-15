Девять человек пострадали при взрыве в учебном центре МВД в Сыктывкаре

В центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре прогремел взрыв, пострадали люди. На месте ЧП работают экстренные службы.

По информации телеграм-канала 112, в здании взорвалась светошумовая граната. В результате инцидента пострадали девять человек. В здании возникло сильное задымление, из него эвакуировали 200 человек. Судя по кадрам из мессенджера, из окон здания валит дым.

По информации источника, в здании велись ремонтные работы.