В Москве осудят мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в июне 2025 года. 31-летний гражданин Белоруссии прилетел из Каира в аэропорт Шереметьево и в зоне выдачи багажа схватил двухлетнего ребенка и внезапно с силой бросил на пол. Малыша доставили в больницу и погрузили в медикаментозный сон.

По информации источников, следователи провели свыше 20 допросов, а комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина не мог осознавать характер и общественную опасность своих действий. Перед вылетом он употребил наркотические вещества.