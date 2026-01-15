Карелия расширяет сеть комфортных общественных пространств

Благоустройство населенных пунктов регионов России ведется по поручению Президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и реализуется, в том числе, через Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, подчеркнув, что конкурс стал действенным инструментом развития территорий.

По словам Марата Хуснуллина, важной особенностью конкурса является активное участие жителей и профессионального сообщества в выборе и проектировании общественных пространств. Такой подход позволяет создавать именно те места, в которых нуждаются люди. С 2019 года в стране реализовано более 1,1 тысячи проектов-победителей, охватывающих парки, набережные, площади, улицы и пешеходные зоны. Каждый из них, как отметил вице-премьер, способствует улучшению качества жизни, развитию общественной активности и местной экономики.

Республика Карелия на протяжении нескольких лет активно использует возможности Всероссийского конкурса. За время его проведения в нем приняли участие 14 карельских городов, девять из которых становились победителями и получали федеральное финансирование на реализацию своих инициатив. Проекты также поддерживались за счет средств регионального и местных бюджетов, что обеспечивало комплексный характер благоустройства.

В числе реализованных проектов — благоустройство набережной по улице Первомайской в Беломорске («Улы Поморья»), развитие парка Ваккосалми «Сад камней» в Сортавале, а также поэтапное обновление набережной озера Контокки в Костомукше. Эти общественные пространства получили современное наполнение: прогулочные и велодорожки, освещение, озеленение, зоны отдыха и площадки для проведения культурных мероприятий. При этом проекты учитывают природные особенности и историко-культурный облик городов.

Как отмечают эксперты в сфере территориального развития, участие в конкурсе позволяет малым городам не только привлекать федеральные средства, но и выстраивать долгосрочную стратегию развития, основанную на запросах жителей. Вовлеченность горожан в процесс принятия решений повышает устойчивость проектов и формирует ответственное отношение к обновленным пространствам.

После завершения национального проекта «Жилье и городская среда» работа по благоустройству продолжается в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году Карелия вновь планирует участие во Всероссийском конкурсе — свои проекты готовят Сортавала, Лахденпохья и Беломорск. Реализация этих инициатив позволит и дальше развивать комфортную городскую среду, делая малые города региона более удобными для жизни и привлекательными для жителей и гостей.