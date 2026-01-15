Костомукшане просят пустить ежедневный поезд до Петрозаводска

Костомукшане просят пустить «Ласточку» или ежедневный поезд до Петрозаводска. Такие пожелания жители города горняков высказывают под опросом, который проводит администрация округа в официальном паблике для оценки востребованности железнодорожного транспорта и возможной корректировки пассажирского сообщения. Сейчас поезд «Костомукша-Петрозаводск-Костомукша» курсирует всего два раза в неделю.

В опросе о том, какое расписание поездов устроит человека, уже проголосовало более 2300 человек. Более 87% высказались за вариант – увеличение количества рейсов до трех в неделю, более 9% предложили свой вариант, лишь 1,16% ответили, что их устраивает нынешнее положение, чуть больше поддержали вариант, что не пользуются поездом.

В администрации пообещали, что результаты опроса будут использованы для анализа пассажиропотока и рассмотрения возможности изменения периодичности движения поездов.

В комментариях очень много людей высказывалось за ежедневный поезд, кто-то предложил запустить «Ласточки». Также предлагали запустить поезд через день, так как многим необходимо ездить в больницу, при этом вариант с курсирование поезда три раза в неделю назвали неудобным.

«Ежедневный поезд устроил бы всех».

Также в комментариях попросили увеличить рейсы из Костомукши в Петербург: «Хотя бы 3 раза в неделю, но до СПб или электричку до Сегежи ежедневно».

Также участники опроса попросили обратить внимание РЖД на состояние вагонов: «Это просто ужас! Только в нашем поезде вагоны без кондиционеров. И даже бывают без биотуалета, на дворе 21 век, а цены, как в СВ вагонах!».