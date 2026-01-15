Открытый семинар «Образ будущего Карелии» состоится в Петрозаводске

25 января с 12:30 до 18:00 Экспертно-дискуссионный клуб Карелии проведёт открытый семинар «Образ будущего Карелии: форпост Русского Севера» (12+) с участием российского аналитика и прогнозиста Сергея Переслегина, руководителей республики, региональных экспертов и общественных деятелей. В гостинице «Питер ин» эксперты представят итоги годовой работы клуба по формированию стратегического видения будущего Карелии на основе её культурного кода.

Экспертно-дискуссионный клуб Карелии основан 25 января 2025 года как интеллектуальная площадка для совместной разработки образа будущего республики, определяющего стратегическое значение Карелии для России. Клуб объединяет известных общественных деятелей, учёных, политиков, писателей и экспертов региона. Задача клуба – разработать образ и пути развития Карелии для определения места и роли региона в составе России.

За год работы клуб провёл серию семинаров с участием руководства республики и федеральных экспертов, посвящённых анализу культурного кода Карелии, её приграничной безопасности, геополитическому положению и стратегиям развития. Результатом этой работы стала концепция образа будущего «Карелия – форпост Русского Севера», определяющая республику через призму пяти взаимосвязанных рубежей: военного, культурного, духовно-нравственного, экономического и историко-цивилизационного.

После вступления Финляндии в НАТО Карелия имеет самую протяжённую границу страны с альянсом. Однако, концепция охватывает не только оборонные вызовы, но и глубокие основы: история восьми веков защиты северных границ; духовный выбор карелов в пользу православия; экономический потенциал региона и культурный синтез славянской и финно-угорской культур; демонстрация России как «семьи народов», где различные этносы сохраняют идентичность и живут в единстве.

Образ обосновывает федеральное внимание к Карелии, как стратегическому региону для обеспечения национальной безопасности и доступа к Арктике.

Программа семинара строится как интерактивный форум:

12:30 – открытие с приветствием руководителей Республики Карелия и презентацией концепции образа будущего

13:00 – доклад Сергея Переслегина «Геополитические изменения ближайшего будущего» с анализом глобальных трендов и их влияния на развитие Карелии

13:30 – первый такт групповой работы «Оценка проделанной работы: конструктивная критика и альтернативные предложения в свете новых условий», в котором участники разделены на пять групп по направлениям рубежей, работают над оценкой концепции и предложением альтернатив

15:15 – чайная пауза

15:30 – второй такт групповой работы «Проектные предложения по направлениям. Дорожная карта на ближайший год» – разработка конкретных проектов, инвестиционных предложений и реальных механизмов реализации образа

17:30 – подведение итогов и определение дальнейших шагов по воплощению стратегии

Семинар не только представит разработанную концепцию, но и утвердит её через диалог с наиболее влиятельными фигурами региона: политиками, учёными, предпринимателями, лидерами общественного мнения. Результаты семинара станут основой для диалога с федеральным центром, привлечения инвестиций, разработки региональных программ развития и мобилизации общества вокруг единого видения будущего Карелии.

«Этот год мы посвятили осознанию того, что такое Карелия, какие у неё проблемы, ресурсы и какую роль она может играть в России и мире. Теперь пришло время широко обсудить эти идеи со всеми, кто может воплощать их в жизнь. Только так образ будущего становится реальностью»,

– сказал координатор клуба Максим Мазуровский.

Мероприятие открыто для всех заинтересованных граждан Карелии. Подробности в сообществе фестиваля Вконтакте.

Справка: Сергей Переслегин – российский аналитик футуролог и прогнозист, основатель методологии ТРИЗ-консалтинга, автор более 30 книг о будущем России и мирового порядка, участник международных круглых столов по прогнозированию.