Рыбацкие избушки могут вывести из статуса незаконных строений

Как сохранить от уничтожения лесные избы, которые активно строились в советские времена в Беломорском районе и традиционно использовались рыболовецкими бригадами для укрытия от непогоды?



Этот вопрос обсуждался на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии. Группа карельских депутатов вышла с законодательной инициативой по внесению изменений в Лесной Кодекс России, который в случае одобрения позволит легализовать рыболовецкие и охотничьи избы, созданные на отдаленных лесных делянках и островах еще в 50-70-е годы прошлого века.





Законодательную инициативу представила коллегам депутат ЗС РК Ирина Кузичева. Лесные избы строились на удаленных лесных делянках по лесным билетам. После принятия Лесного Кодекса РФ, лесные избы, которые Кузичева назвала «маленькими островками местного самоуправления», оказались вне закона. По ее словам, местные жители пытаются поддержать в нормальном состоянии строения, которые порой могут спасти жизнь заблудившимся грибникам или туристам. К Ирине Кузичевой и депутату Илье Раковскому летом 2025 года обратились жители Беломорского района с просьбой узаконить существование лесных укрытий, так как появились судебные решения о сносе лесных изб, приравненных к незаконным строениям.

Иски в суд предъявляются в интересах Российской Федерации. Суды обязывают осуществлять снос таких объектов, что вызывает широкий общественный резонанс»,

- сказала Кузичева.



После обращения от жителей Беломорского района, которое подписало 200 человек, был подготовлен законопроект, позволяющий гражданам использовать некапитальные строения в лесах, выполняющие роль временного укрытия от непогоды.





Инициативу депутатов поддержал руководитель Дирекции ООПТ регионального значения Карелии Иван Хорольский: «Это часть культуры, часть быта карел, которую нужно сохранять». Предполагается создать реестр существующих рыбацких изб, что, по мнению Хорольского, позволит сделать более безопасными и многие туристические маршруты, особенно в районе Белого моря, которое известно своей непредсказуемостью. Он отметил, что в данном случае речи не идет о легализации частных домов, которые незаконно появились на землях лесфонда. Депутат Артем Валюк рассказал историю чудесного спасения молодых людей, которые попали в шторм и сумели выжить благодаря тому, что на одном из островов обнаружили рыбацкую избушку.





Сомнений нет в том, что инициатива хорошая»,

- заключила председатель комитета Марина Гуменникова.



Законопроект направлен для получения заключения в Совет законодателей России.