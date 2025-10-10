10 октября 2025, 17:28
Мужчина из Курска пропал в Карелии
К розыскам пропавшего из Курска мужчины присоединились волонтеры "ЛизаАлерт" из Карелии
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Карелии
В Карелии пропал житель Курской области - Рябинский Владимир Витальевич. Из родного города, Железногорска, он уехал на автомобиле ВАЗ 2104 темно-синего цвета 1 октября, сообщил поисковый отряд "ЛизаАлерт" Карелии.
Мужчине 36 лет, его рост составляет 167 сантиметров. Телосложение среднее, волосы черные, а глаза зеленые. Предположительно был одет в оранжевую куртку, черные джинсы и серые кроссовки.
Если кто-то знает, где находится мужчина, то информацию просят сообщить по номеру 8 800 700-54-52.
