Мужчина из Курска пропал в Карелии

В Карелии пропал житель Курской области - Рябинский Владимир Витальевич. Из родного города, Железногорска, он уехал на автомобиле ВАЗ 2104 темно-синего цвета 1 октября, сообщил поисковый отряд "ЛизаАлерт" Карелии.

Мужчине 36 лет, его рост составляет 167 сантиметров. Телосложение среднее, волосы черные, а глаза зеленые. Предположительно был одет в оранжевую куртку, черные джинсы и серые кроссовки.

Если кто-то знает, где находится мужчина, то информацию просят сообщить по номеру 8 800 700-54-52.

