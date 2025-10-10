Житель Карелии пропал на рыбалке

В Карелии пропал 57-летний Валерий Лазарев. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, 7 ноября мужчина ушел на рыбалку на озеро Путкозеро в Медвежьегорском районе. С тех пор о нем ничего не известно.

Пропавший был одет в коричневую камуфляжную куртку, серую кофту, бело-синюю тельняшку, черные брюки, зеленые с желтым сапоги, серую шапку.

Всех, кто видел этого мужчину, просят звонить по номерам телефонов 8-800-700-54-52 или 112.

