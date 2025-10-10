10 октября 2025, 14:47
Житель Карелии пропал на рыбалке
Волонтеры ищут 57-летнего Валерия Лазарева в Медвежьегорском районе
Фото: «Петрозаводск говорит», «ЛизаАлерт»
В Карелии пропал 57-летний Валерий Лазарев. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».
По данным волонтеров, 7 ноября мужчина ушел на рыбалку на озеро Путкозеро в Медвежьегорском районе. С тех пор о нем ничего не известно.
Пропавший был одет в коричневую камуфляжную куртку, серую кофту, бело-синюю тельняшку, черные брюки, зеленые с желтым сапоги, серую шапку.
Всех, кто видел этого мужчину, просят звонить по номерам телефонов 8-800-700-54-52 или 112.
