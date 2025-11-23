В Петрозаводске многодетные семьи вынуждены сами строить дороги

Текст, фото: Елена Малишевская

В нашу редакцию обратился петрозаводчанин Василий Тарасов. От имени сотен семей, получивших земельные участки на Кукковке-3, он рассказал о проблеме дорог. Практически все они строились общественно-хозяйственным способом — то есть усилиями и на деньги самих горожан. Почти десять лет городская администрация не содержит новые проезды и не обслуживает, но присваивает названия и обозначает на карте. В этом году первый раз оформлен контракт на чистку снега на некоторых дорогах, но далеко не на всех, а там проживают семьи с детьми, старики... В прошлые годы люди тратили на очистку снега более 200 тысяч рублей за сезон.

Впервые на репортажную съемку в черте Петрозаводска пришлось ехать так долго: около часа от Пятого поселка до проезда Мелиоративный. Дороги на Кукковке-3 как будто специально созданы для экстремалов. Проезды Лахденпохский, Вепсский, Панозерский и другие — страх и ужас. Впрочем, их бы вообще не было, если бы жильцы микрорайона их не построили.

«Мы сами построили в этом году проезд Мелиоративный: 250 метров, уложили трубы, сделали канавы. Попросили администрацию с отсыпкой верхнего слоя. Михаил Ершов (первый заместитель главы Петрозаводского городского округа) громко обещал всë лето, но уже глубокая осень, и проезд превратился в месиво»,

- рассказал Василий Тарасов.

Семья Василия получила участок под индивидуальное строительство жилья в 2016 году. Пришлось проходить суды, но это отдельная история. Несколько лет строились, благо, электричество и другие коммуникации подвели. А про дороги власти как будто забыли. У Василия дети-подростки, у соседей — малыши, всем нужно в ясли, в садики, в школы. До ближайшей остановки общественного транспорта — около трех километров. Один из соседей купил себе на зиму снегоход, говорит: если зимой не будут чистить эти наши самопальные дороги, то хоть так ребенка в школу отвезу.

«На все просьбы помочь администрация отписывается тем, что земли не принадлежат городу, но как же тогда ставят на кадастр участки и дома, провели газ, электричество? При этом налог на имущество исправно берут с первого дня. О каком улучшении демографии можно говорить при таком отношении к многодетным?! Все участки для многодетных выделяются в лесах и на болотах без дорог!»,

- поделился с нами своей болью Василий Тарасов.

В ноябре на помощь пришли сотрудники хозчасти тюрьмы: из «девятки» привезли два самосвала отходов камнеобработки. Так удалось подсыпать часть Мелиоративного проезда. Но этого мало, туда нужно самосвалов десять.

«Сначал Любарский обещал помочь. В СИЗО. Потом Ершов обещал помочь. В итоге помогает тюрьма...»,

- рассказал Василий.

Василию Тарасову хотелось бы, чтобы все жители микрайона Кукковка-3 вышли на улицу и записали обращение к властям — по примеру квартала «Резервный» в Университетском городке. Дескать, ими быстро заинтересовался глава следкома Бастрыкин, и дело пошло. Более того — следственный комитет обратил внимание и на нарушение прав многодетных семей в Медвежьегорске. А вот здесь у одного Тарасова еще не опустились руки.

«Дело в том, что у каждого из соседей — папка из ответов различных инстанций по проблеме дорог. Каждый обращался и в администрацию города, и в прокуратуру, и в жилищный контроль... Никто не верит, что дело сдвинется с мертвой точки».

Городские власти до сих пор ссылаются на устаревший Генеральный план Петрозаводска и на то, что «на землях лесфонда нельзя строить линейные объекты». Получаются двойные стандарты: электричество провести можно, газопровод проложить можно, дорогу построить нельзя.

«Как, вообще, выдают разрешение на строительство, если это земли лесфонда? Как нарезают участки? Почему их ставят на кадастровый учет? Почему присваивают названия улицам, проездам и наносят их на карты?»,

- задает справедливые вопросы Василий Тарасов.

Кукковка-3, между тем, продолжает активно застраиваться и расширяться. Люди упорно верят в мечту о собственном доме.

Впрочем, некоторые жители микрорайона, несколько лет помыкавшиеся с плохими дорогами, продают дома и возвращаются в квартиры поближе к центру. И их тоже можно понять.