23 ноября 2025, 11:56
Происшествия

Сильнейший пожар полыхал на севере Карелии

В Костомукше горело здание на площади почти в 1000 квадратных метров
Пожарный за работой
Фото: freepik

Ночью 21 ноября в Костомукше загорелось многофункциональное здание на улице Строителей. Об этом сообщили в МЧС Карелии.

По данным ведомства, огнем были значительно повреждены внутренние конструкции строения. Площадь пожара составила 960 квадратных метров.

В тушении возгорания участвовали 16 человек и 4 единицы техники. Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что психический больной поджег свою квартиру в Карелии.

Обсудить
Метки: 
Костомукша
пожар
МЧС
новости Карелии