23 ноября 2025, 11:56
Сильнейший пожар полыхал на севере Карелии
В Костомукше горело здание на площади почти в 1000 квадратных метров
Фото: freepik
Ночью 21 ноября в Костомукше загорелось многофункциональное здание на улице Строителей. Об этом сообщили в МЧС Карелии.
По данным ведомства, огнем были значительно повреждены внутренние конструкции строения. Площадь пожара составила 960 квадратных метров.
В тушении возгорания участвовали 16 человек и 4 единицы техники. Причина происшествия устанавливается.
