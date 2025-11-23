Сильнейший пожар полыхал на севере Карелии

Ночью 21 ноября в Костомукше загорелось многофункциональное здание на улице Строителей. Об этом сообщили в МЧС Карелии.

По данным ведомства, огнем были значительно повреждены внутренние конструкции строения. Площадь пожара составила 960 квадратных метров.

В тушении возгорания участвовали 16 человек и 4 единицы техники. Причина происшествия устанавливается.

