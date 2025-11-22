Грузовик полыхал в деревне под Петрозаводском

Сегодня в 13:41 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в деревне Вилга. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

На вызов отправились специалисты из Мелиоративного и Петрозаводска. На месте они обнаружили, что открытым пламенем полыхал грузовик. Возгорание оперативно было ликвидировано.

В результате огненного инцидента транспортное средство было значительно повреждено. Люди не пострадали.

