22 ноября 2025, 16:41
Грузовик полыхал в деревне под Петрозаводском
В Вилге пожарные ликвидировали возгорание в транспортном средстве
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Сегодня в 13:41 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в деревне Вилга. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.
На вызов отправились специалисты из Мелиоративного и Петрозаводска. На месте они обнаружили, что открытым пламенем полыхал грузовик. Возгорание оперативно было ликвидировано.
В результате огненного инцидента транспортное средство было значительно повреждено. Люди не пострадали.
Ранее сообщалось о том, что люди погибли при атаке БПЛА на российский город.