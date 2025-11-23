Петрозаводчанка потеряла много денег в надежде заработать

В полицию Петрозаводска обратилась 46-летняя женщина. Она рассказала, что мошенники украли у нее 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, в мессенджере ей пришло предложение о получении дополнительного заработка. Требовалось продвигать товары на маркетплейсе. Женщина решила попробовать, и поначалу у нее все получалось - на счет приходила зарплата. Постепенно задания усложнялись, и горожанке пришлось выкупать холодильник за 123 тысячи рублей. После осуществления покупки ее счет заблокировали. Для его разблокировки требовалось внести 200 тысяч рублей, для этого петрозаводчанка взяла кредит. Женщина вносила все новые и новые платежи, пока сотрудники банка не поняли, что ее обманывают аферисты.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

