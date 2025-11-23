Пожар на производстве случился в Петрозаводске

Вечером 21 ноября в Петрозаводске произошел пожар на производстве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о происшествии в Южном проезде поступил на пульт дежурного в 18:03. На место отправились две единицы техники и девять человек. Выяснилось, что горит мебельный цех.

Совместными усилиями специалистам удалось справиться с огнем. Причина произошедшего устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что грузовик полыхал в деревне под Петрозаводском.