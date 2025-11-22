В клетке без стола. Раумо сравнил себя с Пугачевым

Текст6 фото: Антонина Кябелева

21 ноября 2025 года прокурор Владимир Луценко закончил изучение письменных материалов уголовного дела, возбужденного в отношении Алекси Раумо – гражданина России и Финляндской Республики. Уголовный процесс начался в Петрозаводском городском суде в сентябре 2025 года и сразу привлек внимание прессы. И дело даже не в том, что на скамье подсудимых оказался бывший внештатный советник Главы РК, экс-директор Центра по привлечению иностранных инвестиций в РК и в прошлом заместитель директора Корпорации развития РК. Мало ли высокопоставленных чиновников оказались в последние годы в качестве обвиняемых. Но подсудимый, который считает дело сфабрикованным, ведет себя в суде столь необычно, превращая судебные заседания почти в небольшое шоу, что об этом просто нельзя не рассказать.

Алекси Раумо, неожиданно появившийся в Карелии в 2021 году, поначалу позиционировал себя как финский журналист, пораженный произошедшими в республике преобразованиями. Он не раз печатался в правительственном издании «Республика», рассказывая о своем желании «навести мосты» между Карелией и Финляндией. Еще в самом начале недолгой карьеры Раумо в Карелии журналисты провели собственное расследование, пытаясь выяснить его прошлое. И нашли немало интересного в биографии выпускника петрозаводской школы № 17 Алексея Очередько. В общем, Алекси Раумо с самого начала вызвал интерес местных журналистов.

Его задержание в декабре 2024 года в петрозаводской гостинице «Питер Инн» с суммой в 1 миллион рублей, которые, по версии следствия, предназначались за помощь Раумо в перезаключении договора аренды земли между петрозаводской администрацией и Петрозаводским экспериментальным предприятием клееных конструкций, естественно, не прошло мимо внимания ведущих карельских СМИ. Помимо обвинений в мошенничестве, Алекси Раумо вменяется в вину получение взяток от директора компании «Норд-плюс» Александрова за помощь в получении средств господдержки и выкупе муниципальной медвежьегорской гостиницы «Онежская». К тому же Раумо обвиняют в присвоении служебного макбука, который обнаружили при обыске гостиничного номера.

Последние встречи подсудимого с гособвинителем в суде начинались с того, что Раумо возмущался изъятием у него бритвенных станков и отсутствием в клетке, где во время заседания содержится обвиняемый, стола.

21 ноября Раумо в очередной раз с возмущением обратился к Владимиру Луценко по поводу нарушения состязательности процесса из-за отсутствия стола:

«Вы можете разложить документы, я же уже сказал. По-русски я же говорю, не по-фински. Вы разложили документы, а я нет».

Луценко готов был отдать свой стол, который в клетку при всем желании не поместился бы.

Раумо не сдавался:

«В клетке возили Емельяна Пугачева. И меня в клетку. Восемнадцатый век, правда же?»

Обращение к историческим персонажам прервало появление судьи Оксаны Булаевой, которая вела процесс максимально корректно, позволяя подсудимому при необходимости комментировать исследуемые прокурором документы. Но даже она в конце заседания сделала Раумо замечание, что «мудрая женщина» - недопустимое обращение к судье.

Подсудимый жаловался на колдобины на дороге, по которой его везут к зданию суда, на отсутствие необходимых медицинских препаратов, что вызывает у него повышенное давление. По его словам, ему отказываются передать те препараты, которые привезли ему родственники:

«Аналоги тоже не предоставляются… Все эти вещи происходят с одной единственной целью, чтобы у меня закончились все уже физические силы, хотя я человек достаточно здоровый, то есть был до попадания в это замечательное в кавычках место, здоровым. Сейчас они у меня уже начинают заканчиваться».

На одном из заседаний суда Алекси Раумо, которому явно наскучило слушать монотонную речь прокурора, исследовавшего материалы дела, поинтересовался:

«Чтение этих томов бесконечно, бесконечное повторение этих сумм, с точки зрения следствия, с точки зрения прокуратуры, это обязательная процедура?»

Он предложил «разбавить» обязательную процедуру собственными комментариями. Луценко объяснил, что сторона гособвинения обязана по закону представить суду собранные доказательства.

«То есть, перефразируя вас, судья не в состоянии сама ознакомиться с вашими вот этими, так сказать, ну не опусами, а с документами?»

- удивился Раумо.

Ему пришлось поверить, что это требование закона.

Владимир Луценко представил суду явку с повинной от директора и учредителя ООО «Норд-плюс» Сергея Александрова, который, по версии следствия, регулярно передавал взятки Алекси Раумо. Александров признался, что с мая 2023 года по ноябрь 2024 года передал Раумо не менее 1,5 миллиона рублей – по 80 тысяч рублей ежемесячно.

Раумо считает Александрова своим другом. По его мнению, Александров его оговорил, так как его запугали. Подсудимый возмутился, почему, если за Александровым следили еще в 2023 году, уголовное дело по данному эпизоду появилось только в 2025 году.

«Это пост-Оруэлл какой-то начинается»,

- сказал Раумо, видимо, вспомнив роман-антиутопию известного британского писателя.

«Подобного рода действия, они уже граничат, знаете, с таким вот, не тридцать седьмой, но это близко туда, в ту сторону. И меня пытались склонить к какому-то сотрудничеству. Естественно, я не согласился. И появилось дело по особо крупным взяткам»,

- сказал Алекси Раумо.

Подсудимый рассказал, что консультировал Александрова в качестве финского бизнесмена:

«А что такое 800 евро или 800 долларов в месяц за консультации? Вы ведь знаете, сколько берут за консультации концерны серьезные на Западе,»

- заметил Раумо, обращаясь к судье.

Он отметил, что в Корпорации развития РК занимался совсем другими делами: «Я представлял Карелию на международной арене». Он рассказал, что ездил в Иран, Турцию, Китай, причем без сопровождения, а в награду получил уголовное преследование.

По поводу получения по 50 тысяч рублей от Андрея Сажина, представителя Петрозаводского экспериментального предприятия клееных конструкций, Алекси Раумо тоже утверждает, что давал консультации:

«То, что 50 тысяч уплачено за консультации, так это ведь не деньги, Ваша Честь. Это, можно сказать так сказать, на кофе. Эти деньги за консультации Сажин мне платил».

Правда, не понятно, почему, судя по материалам дела, плату за консультацию Сажин аккуратно под столом вкладывал в чехол от телефона и передавал Раумо.

Адвокат Александр Родионов тоже отметил, что его подзащитный заключил договор с ООО «Норд-плюс» еще в 2021 году, когда не занимал никаких должностей в Карелии. Другими словами, линия защиты заключается в том, что Раумо получал не взятки, а вознаграждение за платные услуги.

Следующее судебное заседание намечено на 27 ноября. Сторона обвинения начнет допрашивать свидетелей. Я уверена, что мы услышим еще немало интересного.