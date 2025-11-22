До минус 13 градусов прогнозируется в воскресенье в Карелии

Завтра, 23 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, днем мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью -5, -7°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, ночью на севере местами сильного, утром и днем переходящего в мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, по южным районам ночью и утром местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -3, -8°С, по северным районам до -13°С, днем +2, -3°С, на севере до -9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-5, пасмурно, сильный снег.

В Сегеже ночью -6, днем до +2, пасмурно, сильный снег.

В Сортавале до +4, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.