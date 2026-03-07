Побывали на пепелище Дома горного начальника в Петрозаводске

В результате пожара, произошедшего в центре Петрозаводска, деревянная часть исторического здания Дома горного начальника серьезно пострадала. Как рассказали спасатели, дежурный получил несколько сигналов о пожаре, звонили в МЧС прохожие. Пожарные расчёты прибыли на место оперативно, но огонь охватил здание моментально. Кроме того были проблемы и водоснабжением, во время тушения спасатели обнаружили замершие пожарные гидранты.

По словам исполняющей обязанности начальника Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Евгении Цымерман, на объекте работала лицензированная организация ООО «Легион», которая в течение семи месяцев вела реставрационные работы. Обнаружив возгорание, работники сразу же вызвали пожарных.

Благодаря пожарным, не допущено распространение огня на соседние здания. В 20:18 пожар был локализован. Его причины установят в ходе проверки. Если вина подрядной организации, которая проводила реставрацию будет установлена, все расходы будут взысканы с неё.

— Для всех нас это огромная потеря. В причинах произошедшего разберемся – я уже обратился в правоохранительные органы. Также дал поручение оперативно оценить ущерб, который должен возместить подрядчик, несущий ответственность за сохранность здания в период производства реставрации. Дом горного начальника воссоздадим. Это единственное решение, которое можно принять сегодня.

– сообщил на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

По предварительным оценкам экспертов, большая часть исторического здания уцелела. Не пострадали каменные флигели, деревянные перекрытия, а также центральные и боковые фасады, которые в ходе проводившейся реставрации уже были обработаны противопожарными пропитками. Все это позволит специалистам воссоздать здание в первоначальном виде.

Обстоятельства и причины пожара продолжают устанавливать правоохранительные органы, в том числе с учетом пояснений рабочих, находившихся на объекте, а также специалистов управления, которые посещали объект за два часа до возгорания.