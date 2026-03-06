В России артистам грозит запрет на иноязычные псевдонимы

Российские артисты, использующие иноязычные сценические имена, могут столкнуться с запретом на их применение в коммерческой деятельности, если псевдонимы не были зарегистрированы в Роспатенте до 1 марта 2026 года. Об этом РИА Новости сообщила генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

По словам Акиншиной, предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к сценическим псевдонимам пока нет.

«Однако по общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует»,

— отметила эксперт.

Потенциальные проблемы могут возникнуть при продаже мерча с именем артиста, реализации билетов или ведении официального сайта, где англоязычное сценическое имя используется как элемент бренда.

Закон о защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве был принят в июне 2025 года и вступил в силу с 1 марта 2026 года. Документ обязывает использовать кириллицу на вывесках, указателях и в рекламе, хотя прямого запрета на творческие псевдонимы в нём не содержится. Ранее певец SHAMAN столкнулся с жалобой в прокуратуру от общественницы, которая потребовала проверить его афиши на предмет нарушения нового закона.