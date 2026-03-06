Число долларовых миллиардеров в России выросло до 105 человек

Количество долларовых миллиардеров в России достигло 105 человек, увеличившись за год на 16. Такие данные представлены в ежегодном докладе китайской исследовательской организации «Хужунь» (Hurun Research Institute) — рейтинге Hurun Global Rich List 2026, сообщает РИА Новости.

Совокупное состояние российских миллиардеров оценивается в 493 миллиарда долларов по состоянию на 15 января 2026 года. Основными отраслями, в которых работают российские участники рейтинга, стали металлургия и горнодобывающая промышленность (20 миллиардеров), инвестиции (13 миллиардеров), а также розничная торговля и энергетика (по 10 миллиардеров в каждой категории). Абсолютное большинство — 82 миллиардера — проживают в Москве.

Средний возраст российских миллиардеров составляет 61 год.

В глобальном масштабе 2026 год стал рекордным: общее число долларовых миллиардеров в мире впервые превысило 4 тысячи, достигнув 4020 человек. Лидером рейтинга стал Китай, где насчитывается 1110 миллиардеров. На втором месте США с 1000 миллиардеров. Замыкает тройку Индия с 308 миллиардерами, показавшая прирост в 24 человека. Далее следуют Германия, Великобритания и Швейцария. Россия занимает седьмую строчку глобального рейтинга.