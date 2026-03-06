Павел Пигонин — чемпион Европы по пауэрлифтингу

Спортсмен, представитель зала DynamicGym Павел Пигонин завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по пауэрлифтингу.

На престижном турнире, прошедшем в Санкт-Петербурге, Павел выступил в весовой категории до 100 кг среди спортсменов возрастной группы 40–44 лет. В дисциплине «подъём на бицепс» он показал результат 87,5 кг, что обеспечило ему первое место и принесло почётное звание «Мастер спорта».

Особую ценность победе придают строгие правила соревнования и обязательный допинг‑контроль. Это подчёркивает честность и значимость достижения.

Каждый килограмм на штанге — результат честной, упорной работы, а высокий титул подтверждает не только физическую силу, но и безупречную спортивную этику.

Фото: Павел Пигонин