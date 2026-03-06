Эксперт рассказал, как действовать после звонка мошенников

После неожиданного звонка со словами «служба безопасности банка», «на вас оформлен кредит» или «вы выиграли приз» многие еще долго прокручивают разговор в голове и не понимают, что делать дальше. О том, какие шаги после сомнительного звонка действительно имеют смысл, в беседе с RT рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин.

По его словам, первое, что стоит сделать, — постараться успокоиться и трезво оценить ситуацию.

Мошенники всегда давят на эмоции: пугают блокировкой карты, долгами, уголовным делом или, наоборот, обещают легкий выигрыш. Их задача — чтобы человек действовал автоматически, а не размышлял,

— объяснил специалист.

Если в разговоре звучали угрозы, требования срочно перевести деньги, продиктовать коды из SMS, данные карты или паспорта, запрет рассказывать о разговоре кому-либо, с высокой вероятностью это был именно мошеннический звонок. В этом случае беседу можно без сожаления прервать.

Набирая номер обратно, вы фактически подтверждаете, что этот контакт используется. Это может привести к новым звонкам и более подготовленным атакам, потому что таким образом после «холодного» обзвона мошенники могут понять кто готов к дальнейшему диалогу. Гораздо безопаснее, если речь шла о банке или сервисе, самостоятельно найти официальный номер на сайте организации или в приложении и уже по нему уточнить, всё ли в порядке с картой, счетом или личным кабинетом,

— отметил Борис Лопатин.

По словам эсперта, после подозрительных звонков стоит использовать и обычные защитные инструменты самого телефона.

Имеет смысл добавить номер в черный список, включить фильтрацию спам-вызовов, установить приложение для блокировки нежелательных звонков. Это не дает стопроцентной защиты, но заметно сокращает количество повторных попыток дозвона,

- подчеркнул эксперт.

При регулярных мошеннических звонках он советует сообщить об этом оператору связи, а при серьезных угрозах, вымогательстве или попытке завладеть крупной суммой задуматься об обращении в правоохранительные органы.