Отдых в Индонезии закончился для россиянина потерей зрения

Ослепшему от метанола пациенту впервые вернули зрение в России, сообщает «Российская газета».

Житель Казани отдыхал в Индонезии, и перед отлетом домой решил попробовать местное вино. На следующий день мужчина почувствовал себя плохо: постоянная рвота, слабость, дрожь в теле, головокружение, боли в животе.

После возвращения в Казань у мужчины стало слепнуть на правый глаз, и он обратился к медикам, которые исключили ботулизм и различные «экзотические» инфекции. Затем мужчину перевели в отделение острых отравлений с подозрением на интоксикацию метанолом, от отравления которым слепнут на оба глаза.

Врачи продолжали делать мужчине различные виды терапий и гемодиализ. К лечению пациента подключились специалисты Республиканской офтальмологической больницы. Они ввели специальные уколы в орбиту каждого глаза. Зрение стало постепенно возвращаться. Мужчина сначала уловил свет от электронных часов, висевших в коридоре больницы, затем смог разглядеть текст на близком расстоянии. На десятый день зрение почти полностью восстановилось.

Сейчас казанец самостоятельно ходит, все видит, инвалидности удалось избежать.