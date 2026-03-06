Казачье общество Карелии внесли в госреестр казачьих обществ России

6 марта под председательством заместителя Главы Республики Карелия по внутренней политике Романа Голубева состоялась торжественная церемония вручения свидетельства о внесении Отдельского казачьего общества Республики Карелия в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие федеральный инспектор по Республике Карелия Вячеслав Масалкин, атаман Северо-Западного казачьего войска Максим Буга, атаман Отдельского казачьего общества Республики Карелия Олег Киселев, атаманы казачьих обществ республики.

Присутствовали на церемонии представители Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, Главного управления МЧС России по Республике Карелия, Управления Росгвардии по Республике Карелия, Министерства внутренних дел по Республике Карелия, а также Петрозаводской и Карельской епархии Русской Православной Церкви.

Казачество во все времена было надежной опорой государства и верным щитом Отечества. Сама суть казачьего духа неразрывно связана с понятиями служения, мужества и готовности встать на защиту родной земли, когда это потребуется. Сегодня, обретя реестровый статус, Отдельское казачье общество Карелии не просто подтверждает свою верность традициям, но и демонстрирует готовность к выполнению важнейшей задачи — защиты Родины,

- отметил Роман Голубев.

Получение реестрового статуса позволяет казачьему обществу принимать на себя обязательства по несению государственной и иной службы путем заключения соответствующих соглашений с заинтересованными ведомствами.