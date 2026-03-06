В большинстве районов Карелии 7 марта ожидается снег

В субботу, 7 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днём +1,+3°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ночью в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью и утром местами с порывами сильного. Температура воздуха ночью 0, -5°С, местами -7,-12°С, днём +4, -1°С, местами до -7°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -7°С, днем +1°С.

В Кеми ночью -12°С, днем -3°С.

В Кондопоге и Медвежьегорске ночью -5°С, днем +3°С.

В Олонце ночью -4°С, днем +3°С.

В Пудоже ночью -5°С, днем +2°С.

В Сегеже ночью -10°С, днем +2°С.

В Сортавале ночью -3°С, днем +4°С.

В Суоярви ночью -3°С, днем +3°С.