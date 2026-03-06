В карельском городе начали ремонт зала ЛФК для детей с ОВЗ

В центре медицинской реабилитации Городской детской больницы Петрозаводска начали ремонт зала для индивидуальных занятий лечебной физкультурой с детьми с ограниченными возможностями здоровья и маломобильными пациентами, сообщили в республиканском минздраве.

По данным источника, в зале расширят дверную группу, уложат специализированное противоскользящее покрытие, обеспечат удобные подходы к оборудованию.

Такие изменения способствуют созданию максимально безбарьерного и безопасного пространства для особенных детей.