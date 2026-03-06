Вместо перехода на Халтурина петрозаводчанам пообещали тротуар

Вместо цивильного перехода через железнодорожные пути на улице Халтурина петрозаводчанам пообещали обустроить тротуар.

В администрации карельской столицы напомнили, что по предписанию прокуратуры компания РЖД закрыла переход, который соединял улицу Халтурина с Первомайским проспектом и улицей Достоевского. Жители нескольких районов Петрозаводска посчитали, что таким образом у них отняли возможность быстро добраться до социально значимых объектов: поликлиники (№3, РЖД-медицина, детская поликлиника), школы (т.к 35 школа закрыта на ремонт и дети вынуждены учиться в других учреждениях на время ремонта), транспорт, который не проходит через их районы, а тот, который пересекает районы, не ездит к нужным социальным объектам.

6 марта по ситуации с закрытым переходом прошло совещание. Как сообщила глава города, по итогам решено рассмотреть обустройство тротуара, который обеспечит более комфортный и безопасный подход к существующим переходам - расстояние до ближайших переходов составляет 700 метров в одну сторону и около 2 километров в другую.

Также собираются запустить новый автобусный маршрут, который свяжет Рыбку и Железнодорожный район.